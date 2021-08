Molotovcocktails door ruit bij aanslag op Groningse journalist

GRONINGEN – Bij een aanslag op de Groningse journalist Willem Groeneveld zijn de afgelopen nacht meerdere molotovcocktails door de voorruit gegooid. Dat melden diverse media.

Groeneveld en zijn vriendin werden afgelopen nacht wakker van gerinkel toen bleek dat er meerdere molotovcocktails door het raam waren gegooid. Het tweetal kon de brand snel blussen en het materiaal naar buiten gooien. Geen van beide raakte gewond maar de schrik zit er goed in, zo verklaart het stel in een reactie aan RTV Noord. De politie onderzoekt de zaak en wil nog niet speculeren over de aanleiding.

Activistische journalistiek

Groeneveld is journalist bij de Groninger stadsblog Sikkom, onderdeel van NDC Mediagroep (eigenaar van o.a. Dagblad van het Noorden, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant). Hij schrijft geregeld over misstanden, zoals de praktijken van malafide huisjesmelkers. Eerder werden zijn adresgegevens op internet gedeeld en kreeg Groeneveld een baksteen door zijn ruit. Echter wil hij niet gissen over daders of motieven.

‘Moordaanslag’

Door heel Nederland wordt met veel ophef gereageerd op de aanslag. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is geschokt en noemt het gooien van de molotovcocktails een ‘moordaanslag’. Tom Rustebiel, fractievoorzitter en lijsttrekker van D66 in Groningen, spreekt van een ‘aanslag op het vrije woord en onze vrijheid’, want ‘zonder journalisten geen (lokale) democratie!’

Foto: Egor Vikhrev/Unsplash