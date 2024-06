Mooiste boom van Groningen onthuld op Maakfestival

GRONINGEN – ‘De leukste boom van Groningen, die zie je zaterdag 8 juni op het Maakfestival’, die uitspraak durven de projectleiders van Groener Groningen, Manon Prins en René Raap, wel aan. ‘Hij is voor 99% gemaakt van gebruikt materiaal en met 100% positieve energie!’

Onder de naam Takkenwerk organiseerde Groener Groningen samen met het Forum en de gemeente Groningen in mei acht knutselmiddagen, in elke Forumbibliotheek in de gemeente behalve het centrum. ‘Peter van Eijsden, van Fouthout, heeft voor ons een boom gemaakt met losse takkenstelsels. In elke Forumbibliotheek hebben we aan een takkenstelsel gewerkt. Geweldig om het enthousiasme en het plezier te zien waarmee iedereen aan het zagen, boren en lijmen was. En nog leuker dat ze telkens fantastische dingen maakten met wat we vaak zien als troep!’, aldus Manon Prins. Komende zaterdag wordt alles samengevoegd tot één grote boom. Deze is vanaf 11.00u te bewonderen op het Maakfestival op de Nieuwe Markt, toegang is gratis.

Nieuwe blik op afval

Op de knutselmiddagen werd alleen gewerkt met gebruikt materiaal: oud hout, resttextiel en gebruikt plastic. René Raap gaat verder: ‘Spullen die we vaak weggooien, omdat we het zien als afval. Dat is een aangeleerde gedachtekronkel, een beperkte blik waar we vanaf moeten. Iets is niet gelijk waardeloos na het eerste gebruik. De waarde van iets kennen we zelf toe, door er iets mee te doen of er iets mee te maken. Het gaat om verbeelding, wat zie je erin? Het materiaal kregen we onder andere van Vanhulley en Fouthout. Zij werken met gebruikt materiaal en kijk eens wat zij daar voor moois van maken.’

Gebruikt materiaal als grondstof?

Takkenwerk sluit aan bij het doel van de gemeente om in 2030 afvalvrij te zijn. Dan moet al ons huishoudelijk afval een duurzame herbestemming hebben gekregen. Momenteel geldt dit voor twee derde van dit afval. Om dit een extra impuls te geven heeft de gemeente op 3 juni de grondstoffencatalogus gelanceerd. Dit is een online overzicht van afvalstromen waarvan een deel beschikbaar wordt gesteld aan makers, uitvinders en ondernemers die het op een duurzame manier kunnen verwerken. Meer informatie is te vinden op: grondstoffencatalogus.groningenafvalvrij.nl.

Foto: Raap Communicatie