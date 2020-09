Musica Temprana presenteert ‘Melancolia’

GRONINGEN – Música Temprana presenteert samen met visual artist Patricia Ribas de concertserie ‘Melancolia’.

Aan de hand van het rijke repertoire van de late Spaanse Middeleeuwen geeft het ensemble onder leiding van Adrián Rodríguez Van der Spoel uiting aan een actueel gevoel: melancholie. In een bijzonder programma komen verlies, onbeantwoorde liefde en grote veranderingen aan bod. De video-installatie van Patricia Ribas versterkt hierbij de taal van de muziek. De concerten vinden plaats in Groningen op 4 oktober om 15:30 en 17:00 uur in de Der Aakerk.

In het programma ‘Melancolia’ presenteert Música Temprana een selectie liederen uit het Spaanse liedboek Cancionero de Palacio (1480-1520). In de muziek worden diverse uitingen van melancholie bezongen: het hopeloze leven na onbeantwoorde liefde en na een periode van ballingschap. Het gemis van een geliefde of van een verloren land. “Niets is mooier dan wat ik nooit heb gehad, niets is geliefder dan wat ik verloor.”

Het zwaartepunt van het programma ligt bij het bijzondere en zelden gehoorde stuk El Canto de la Sibila (circa 1500), overgeleverd via een eeuwenoude traditie die op sommige plekken in Spanje nog altijd voortduurt. In een versmelting van antieke en christelijke symbolen voorspelt de Sibila de details van het einde van de wereld. Tegelijkertijd geeft zij de sleutel van de redding: de verwachting dat we hoop zullen vinden in onszelf, in de herbezinning van onze samenleving.

Video-installatie

De Braziliaans/Nederlandse fotografe Patricia Ribas maakt speciaal voor deze concertserie een video-installatie. Met haar beelden, die live worden getoond tijdens het concert, gaat ze in dialoog met de muziek en wil ze gevoelens van melancholie, introspectie en contemplatie opwekken. Ze laat zich daarbij losjes inspireren door de verbeeldingen van melancholie en angst door Albrecht Dürer, uit dezelfde periode als de muziek.

Uitvoerenden

Luciana Cueto (zang), Olalla Aleman (zang), Emilio Aguilar (zang), Andres Locatelli (fluit), Paulina van Laarhoven (vihuela de arco), Emma Huijsser (renaissanceharp), Adrián Rodríguez Van der Spoel (vihuela de mano, zang & artistieke leiding).

Het programma duurt 50 minuten zonder pauze. Bij de concerten worden de voorschriften van het RIVM nageleefd. Ticketprijs: € 27,- incl. servicekosten. Zie voor kaartverkoop en informatie: www.musicatemprana.nl

Foto: Foppe-Schut