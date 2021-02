Musickness & VI.BE presenteren: Crash Course Artist Management

Van 22 tot en met 26 februari 2021 deelt Musickness, het managementkantoor van o.a. Balthazar, Tamino, Eefje De Visser en dEUS, haar expertise met iedereen die meer zicht wil krijgen op wat artist management inhoudt.

De manager blijft dé spil in de carrière van een artiest. Dat weten ze bij Musickness maar al te goed. Van 22 tot en met 26 februari 2021 delen zij hun expertise met iedereen die meer zicht wil krijgen op wat management inhoudt. In 5 webinars en Q&A-sessies kom je meer te weten over de verschillende strategische, juridische en zakelijke facetten waar elke artiest en haar/zijn management tegenaan lopen. Onmisbare info, geïllustreerd met een pak real life voorbeelden!

Deze Crash Course richt zich op young professionals en muzikanten die het heft in eigen handen nemen. Lijkt het je wat? Check dan hier voor meer info en meld je aan! De course is geheel gratis.

Foto: POPgroningen