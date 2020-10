Muziekconferentie No Man’s Land lanceert online platform

Op dinsdag 1 en woensdag 2 december vindt de achtste editie van No Man’s Land online plaats. De jaarlijkse muziekconferentie voor artiesten, muziekprofessionals en beleidsmakers keert terug met een digitale editie en lanceert hiervoor een online platform. Tickets voor No Man’s Land 2020 zijn hier verkrijgbaar.

Hiermee realiseert Utrechts muziekplatform De Coöperatie haar jarenlange ambitie om kennis, netwerk en interactie samen te brengen in een online omgeving en op duurzame wijze toegankelijk te maken.

Het belang van (artistieke) eigenheid

Dit jaar staat ‘Het belang van (artistieke) eigenheid’ centraal. We leven in een tijd waarin de behoefte aan diverse, authentieke geluiden groter is dan ooit. Oprechtheid en eigenheid zoeken we in onze leiders en buren, in vreemden en naasten, in kunst en cultuur. De behoefte aan nieuw aanbod vraagt om onderzoek en experiment. Het vraagt om nieuwe makers en jonge talenten die het aandurven hun maakprocessen en persoonlijke ontwikkeling krachtig en radicaal vanuit zichzelf te initiëren en presenteren. No Man’s Land (h)erkent deze noodzaak en faciliteert de omgeving om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en kennis te delen.

Van eendaagsevenement naar interactief online platform

2020 vraagt om een nieuwe aanpak en de missie van No Man’s Land blijft onveranderd: samen en gelijkwaardig zoeken naar successen voor de toekomst. Met de integratie van een digitale community groeit No Man’s Land van een eendagsevenement naar een online platform dat jaarrond de muziekindustrie, de culturele sector en het onderwijs verbindt. Bezoekers worden members die kunnen participeren: chatten, feedback vragen op muziek, ondernemersvragen stellen, nieuwe bandleden zoeken of netwerken.

Meer dan 40 programma onderdelen

No Man’s Land telt dit jaar meer dan veertig programma-onderdelen die worden gepresenteerd op het nieuwe online platform. Laat je informeren door fondsen, boekers en managers bij crash courses, neem actief deel aan discussies met experts tijdens de panelgesprekken of doe nieuwe ideeën op bij inspiratiesessies. Digitale borrels en live Q&A sessies via Zoom garanderen netwerkmomenten met experts en bezoekers. Bezoekers die liever een-op-een sparren met pro’s, hun demo laten beoordelen of de strijd aangaan met andere rappers kunnen terecht bij Het Spreekuur, Musicmaker Demopanel, het Online Feedback Café van De Nieuwe Oost & Booster en de TRIFECTA Cypher.

Tickets voor No Man’s Land 2020 zijn nú te koop en de prijs bepaal je zelf. Bestel hier je ticket en ontdek op 1 en 2 december voor het eerst het nieuwe online platform!

