De Muzikantendag is terug van weggeweest. Op zaterdag 27 november 2021 ben je in de Melkweg Amsterdam op de juiste plek om alles te leren over zowel de artistieke als zakelijke kant van de muziekindustrie.

Laat je demo horen aan verschillende professionals bij de demospreekuren, waar kopstukken uit de muziekindustrie zitten. Daarnaast zijn er verschillende flitscollege’s en panels waar je alle ins en outs kan leren van de muziekindustrie. Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt. De Muzikantendag wordt gepresenteerd door Buma en georganiseerd door Buma Cultuur en GRAP.

Over de Muzikantendag

De Muzikantendag is dé plek om je muziek te pitchen bij muziekprofessionals. Boekers, managers, medewerkers van platenmaatschappijen, journalisten, publishers, pluggers, radiomakers, producers en programmeurs zitten klaar om the next big thing te ontdekken en feedback te geven aan muzikanten, zodat die hun muziek naar een hoger niveau kunnen tillen. Ze hebben meer dan 75 professionals voor je klaar zitten. Met bijna 1000 luisterbeurten biedt de Muzikantendag optimaal de ruimte muziek te pitchen aan de muziekindustrie.

Voor tickets klik je hier.

Het bericht Muzikantendag 2021: 27 november verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen