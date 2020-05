N33 deze lente drie weekenden in delen dicht

ASSEN/GIETEN – Van vrijdag 22 mei 20.00 uur tot zondag 24 mei 12.00 uur is de N33 tussen Assen en Gieten in beide richtingen afgesloten.

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de weg. Dit is het eerste weekend van dit jaar dat er een gedeelte van de weg afgesloten is. Net als vorig jaar gaat de N33 ook dit jaar in totaal zes weekenden in verschillende gedeelten dicht voor onderhoud: drie weekenden in mei en juni, en vervolgens drie weekenden in het najaar.