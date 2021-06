N33 dit weekend dicht tussen Siddeburen en Assen

Verkeer richting Assen: Bij Siddeburen via de N387, A7 en A28 Bij knooppunt Zuidbroek via de A7 en A28.

Verkeer richting Siddeburen/Delfzijl: Bij Assen via de A28 en A7 Bij knooppunt Zuidbroek via de A7 en N362.

Twee weekenden

Dit jaar is de N33 twee weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Assen en Siddeburen. De afgelopen jaren waren er altijd zes weekendafsluitingen op drie verschillende trajecten (Assen-Gieten, Gieten-Veendam en Veendam-Siddeburen), dit is nu teruggebracht naar twee. Wel geldt de afsluiting nu voor de hele weg van Assen tot Siddeburen. De volgende weekendafsluiting vindt plaats in september. Door van zes naar twee weekendafsluitingen te gaan kiest Rijkswaterstaat in nauw overleg met de aannemer Poort van Noord en de wegbeheerders voor korte maar hevige hinder. De verwachting is dat weggebruikers hier meer begrip voor kunnen opbrengen.