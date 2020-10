N355 in herfstvakantie dicht tussen Niezijl en Noordhorn

Omleiding

(Brom)fietsverkeer wordt lokaal omgeleid. Verkeer van en naar Groningen wordt omgeleid via de N388 (afslag bij Grijpskerk) en de A7. Verkeer van en naar Zuidhorn en omgeving wordt omgeleid via de N388 en de N980 (via Niekerk naar Zuidhorn).

Bekijk onderstaande omleidingskaartjes of bekijk de stremming en omleidingen op de Slimme Kaart.