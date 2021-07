N7 bij Laan Corpus den Hoorn dag dicht

Van zaterdag 24 juli 20.00 uur tot maandag 26 juli 06.00 uur is de zuidelijke ringweg ter hoogte van Laan Corpus den Hoorn dicht in beide richtingen. Ook de weg onder het viaduct, de verbinding tussen de twee rotondes, is afgesloten voor alle verkeer. De rotondes zelf zijn wel open. Verkeer wordt via de op- en afritten en de rotondes omgeleid.