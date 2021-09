Nachtafsluitingen zuidelijke ringweg bij Vrijheidsplein

Van maandag 4 oktober tot zaterdag 9 oktober zijn er avond- en nachtafsluitingen op de zuidelijke ringweg ter hoogte van het Vrijheidsplein. Iedere nacht tussen 22.00 uur en 06.00 uur is de ringweg richting Drachten dicht tussen het Julianaplein en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Ook in tegengestelde richting, voor verkeer richting het Julianaplein, is de weg afgesloten bij het Vrijheidsplein.