Nachtclub Oost sluit vanaf oktober haar deuren aan de Oosterstraat. De club kan het door de coronacrisis, de hoge huur en de vele gebreken aan het pand niet meer bolwerken. De eigenaren zijn op zoek naar een nieuwe locatie om de nachtclub voort te zetten.

Oost gaat tussen 7 augustus en 4 september nog vijf keer open voor een ‘last (no) goodbye’. Met de corona maatregelen in acht genomen. Voor meer informatie over deze avonden kijk je op de Facebookpagina van Oost.

De mannen van Oost roepen iedereen op om mee te denken over een alternatieve locatie. Mocht je een goed idee hebben, kan je contact opnemen via bram@komoost.nl.

Het bericht Nachtclub Oost sluit deuren aan de Oosterstraat verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen