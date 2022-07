‘Nauwelijks nog grote kantoorruimte vrij in de stad Groningen’

GRONINGEN – Er is nauwelijks nog (grote) kantoorruimte te vinden in de stad Groningen, zo blijkt uit een artikel dat het Dagblad van het Noorden onlangs op haar website publiceerde.

Net als in veel andere steden is kantoorruimte in Groningen is behoorlijk schaars geworden. De kantoorruimtes met een oppervlakte vanaf 1.000 vierkante meter zijn nog op slechts één hand te tellen, met als gevolg dat er dus nauwelijks meer grote kantoorruimtes te vinden zijn. Dat zorgt ervoor dat vooral de grotere bedrijven zich nog maar stukje bij beetje in de stad Groningen kunnen vestigen. En dat heeft weer een nadelig effect op de werkloosheid en de mate van bedrijvigheid en innovatie. Kortom, een probleem dat ongunstig uit kan pakken voor de leefbaarheid in Stad.

Bestaande ruimtes snel gevuld

Tot voor kort waren er in de stad nog een aantal locaties waar vrije kantoorruimte beschikbaar was, maar die bleken snel gevuld. Het gebouw van GasTerra aan de Stationsweg werd bijvoorbeeld ingenomen door NHL Stenden en de oude V&D aan de Grote Markt is inmiddels ook weer vol. Wie nu nog kantoorruimte zoekt, zal al gauw moeten uitwijken naar de rand van de stad. Maar daar vind men vrijwel alleen oudere panden die niet helemaal meer voldoen aan de eisen die bedrijven vandaag de dag stellen. Vanaf volgend jaar zullen kantoorpanden namelijk moeten voldoen aan allerlei duurzaamheidseisen.

Kantoren worden woonruimtes

Wie een kantoorruimte of flexplek huren in Groningen wil, heeft op dit moment dus weinig keuze. En dat heeft onder andere te maken met beleid van de gemeente Groningen. Tot vorig jaar was het namelijk de strategie om kantoren om te bouwen tot woonruimte om de woningcrisis tegen te gaan. Inmiddels heeft de gemeente er mee ingestemd om dit niet langer te doen. Er zou in de toekomst zelfs wat nieuwe kantoorruimte gebouwd kunnen worden, bijvoorbeeld op P2 bij de Euroborg en het gebied bij het nieuw te bouwen Hoofdstation. En dat lijken gunstige plekken te zijn met een goede bereikbaarheid en een centrale ligging in de buurt van het centrum.

Kantoor vinden niet onmogelijk

Vooralsnog moeten bedrijven die goede, grote en tevens goedkope kantoorruimte in Groningen willen huren goed zoeken, want het is nog niet bekend of en wanneer de mogelijke nieuwe kantoorruimtes bij P2 en het Hoofdstation worden gebouwd. Maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is om vandaag de dag snel een goede ruimte te vinden. Het pand van de Groningse online schroevenhandel Wovar was onlangs volledig afgebrand, maar vond gelukkig snel een nieuw onderkomen in een pand niet ver van haar oude locatie.

Foto: Pexels/Pixabay