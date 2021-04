Negen dagen bussen in plaats van treinen Groningen-Groningen Europapark

Geldig vervoerbewijs en reis plannen

Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Alle reizigers, van zowel NS als Arriva, moeten uitchecken op het station en daarna weer inchecken bij de NS-bussen. Reizigers met een Sterabonnement wordt geadviseerd gebruik te maken van de hierna genoemde bussen van Qbuzz. Reizigers kunnen hun reis plannen via de reisplanner in de NS-app of Arriva-app en/of via de websites van NS (www.ns.nl) en Arriva (www.arriva.nl).