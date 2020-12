Next day delivery voor winkels dankzij Groningse app

GRONINGEN – We leven steeds meer on-demand. Het eten dat we bestellen staat binnen een uur bij ons op tafel en de serie op Netflix staat binnen een mum op tv.

Als we iets online bestellen, willen we dit het liefst snel in huis hebben. Want wanneer we de moeite nemen om zelf naar de winkel te gaan, kun je de producten immers ook meteen meenemen. De fysieke winkels zijn vanwege de coronamaatregelen gesloten, maar gelukkig komen veel Nederlandse webshops in de behoefte tegemoet met next day delivery. Hierbij heb je iets dat je vandaag bestelt, morgen al in huis.

Lokale bezorgdiensten en apps

Nog lang niet alle webshops maken gebruik van next day delivery. In Nederland hebben we een paar grote spelers die dit unieke verkoopargument kunnen voeren, waaronder Bol.com, Coolblue en MediaMarkt. Maar ook steeds meer kleinere retailers kunnen aan deze vraag voldoen, onder andere door gebruik te maken van lokale bezorgdiensten en apps, zoals het Groningse bezorgbedrijf Dropper.

Duurzame verzendoplossingen

Dropper omschrijft zichzelf als de marktplaats voor slimme stadslogistiek en heeft als missie om alles uit de omgeving on-demand thuis te bezorgen. De app biedt niet alleen verzendoplossingen voor lokale retailers en online winkels, maar ook voor restaurants, facilitaire dienstverlening en consumenten in Groningen. Bovendien wordt alles per fiets bezorgd, waardoor de stad nóg een beetje schoner, duurzamer en gezonder wordt.

Bezorgservice voor restaurants

Speciaal voor restaurants heeft Dropper een food delivery service, genaamd FoodDrop. Hierdoor kunnen Groningse restaurants die geen bezorgservice hebben, hun maaltijden alsnog laten bezorgen. Bovendien kunnen restaurants die al wel maaltijdbezorgers in dienst hebben, hun personeel ook aan het netwerk van Dropper toevoegen om zo extra geld te verdienen in geval van overcapaciteit.

Foto: wal_172619/Pixabay