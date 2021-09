Poporganisaties ESNS, SPOT, Vera, Simplon, Noordstaat, Paradigm, Kopjek, EM2 en POPgroningen slaan de handen ineen met het nieuwe talentontwikkelingstraject GRONDSLAG. De acht acts die gescout zijn voor deelname zijn DOR, Rommy Gabay, BEE STING, Jos Lok, ELIZA, Alexander Moto, D-SIRE en Waterleaf. Zaterdag 2 oktober is de gezamenlijke aftrap van het traject in de vorm van een kick-off dag in VRIJDAG.

Over GRONDSLAG

Talentontwikkeling in de popmuziek heeft net als popmuziek een steeds wisselend karakter. Internet biedt informatie, maar geen maatwerk, geen gefilterde informatie, geen opgebouwd netwerk en geen sturing vanuit professionals. Het aanbod van nieuwe, vaak net startende, artiesten is enorm. Jezelf onderscheiden en daarna ook nog opgemerkt worden is hierdoor zeer moeilijk.

GRONDSLAG is specifiek ontwikkeld om ruw muzikaal pop, electronic en urban talent van Groningse bodem op maat te helpen ontwikkelen, onderscheiden, zelfredzamer te worden en handvaten mee te geven. Om zo beter uitgerust te zijn om te werken aan een duurzame muzikale loopbaan. Jaarlijks zal GRONDSLAG 8 acts ten behoeve van hun ontwikkeling ondersteunen. De manier waarop dit gebeurt is geheel afhankelijk van de behoefte van de act. GRONDSLAG is grofweg voor acts die Kunstbende en Popsport ontgroeid zijn, maar waarvoor professionaliseringstraject Hit The North en deelname aan de Popronde nog een brug te ver zijn.

Kernpartners

GRONDSLAG legt structurele verbindingen met professionele poporganisaties ESNS, SPOT, Vera, Simplon, Noordstaat, Paradigm, Kopjek, EM2 en POPgroningen. Zij scouten en stimuleren deelnemers, delen kennis, kunde, netwerken en faciliteiten. Daarnaast zal een klein leger aan coaches en externen de deelnemers gedurende een cultureel seizoen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Het bericht Nieuw Gronings talentontwikkelingstraject GRONDSLAG van start verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen