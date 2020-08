Nieuw Gronings variété diner Cirqulinair

Groningse circusartiesten presenteren het verrassende en vrolijke variété diner Cirqulinair. Normaal zijn de artiesten wereldwijd op tour, maar dit jaar zijn ze gewoon in Groningen! Van 14 tot en met 16 augustus speelt Cirqulinair in De Loods, in Groningen dus.

In Cirqulinair smelten circus en culinair genot samen. Het ene moment hangt de acrobate in de trapeze, het volgende moment serveert zij het eten en maakt een praatje bij je aan tafel. Wees niet al te onbeleefd tegen de goochelaar als hij je een wijntje serveert, want hij is voor geen cent te vertrouwen. Niet voor niks is hij vijfvoudig Nederlands kampioen!

Dompel je onder in de aloude variété sferen. Geniet, lach en verbaas je de hele avond. Het begint al bij binnenkomst en stopt pas bij vertrek, want de acts en het smakelijke 3-gangen diner lopen vloeiend in elkaar over. Wel op veilige 1,5 meter afstand natuurlijk.

Acrobate Roos Hermanides van Duo Musa: “Iedereen had een bomvolle agenda, die door corona ineens leeg gevaagd werd. In plaats van de wereld over te reizen en op te treden, zaten we plots thuis in Groningen en zijn we ons huis maar gaan opknappen. Natuurlijk bleven we ook trainen, want als acrobaat moet je in vorm blijven. De trapeze hangt nu midden in onze woonkamer.” Haar man, acrobaat Salim Musa vult aan: “Maar het is echt lastig om elke dag te trainen zonder doel.”

“En toen kwam het idee om met bevriende circusartiesten een speciale voorstelling voor Groningen te maken in De Loods”, vertelt Roos enthousiast. “We zitten vol met creativiteit en juist nu kunnen we daar iets mee doen. In deze onzekere tijd willen we iets leuks geven aan de Groningers: Cirqulinair, een vrolijk variété diner. De Loods zorgt voor verrukkelijk eten en heeft de perfecte locatie voor al onze mooie en gekke Cirqulinair ideeën. Een nieuw concept, door Groningers voor Groningers. Alles helemaal corona proof uiteraard. Ik kijk ernaar uit om na 5 maanden weer hoog in de trapeze te mogen hangen.”

Cirqulinair wordt gespeeld en gemaakt door Duo Musa, Tobit & Jasmijn, Hilbert Geerling, Yusuf, Mindra, Lin, Karim (allen uit Groningen) en Arlette Hanson (de enige Fries in het gezelschap).

data: 14, 15 en 16 augustus

aanvang: 17:45 uur

prijs: € 45 per persoon, inclusief 3 gangen diner (keus vegetarisch en vlees)

locatie: De Loods – Neutronstraat 3 – Groningen

meer info: www.cirqulinair.nl

reserveren: https://deloods.events/winkel/

Foto: Cirqulinair