Nieuw in de Steentil: Viva! Vintage

GRONINGEN – Viva Kleding is gesloten. Het pand aan de Steentilstraat in Stad heeft een nieuwe eigenaar, nieuwe look en bijna dezelfde naam.

De eigenaar van tweedehands winkel Viva – voor kleding met ervaring heeft het stokje overgegeven aan een nieuwe, jonge ondernemer. Voortaan gaat de winkel door het leven als Viva! Vintage, met deels inbrengspul (ongeveer de helft van de collectie) en daarnaast ingekochte vintage stukken.

Voor mannen hangt er straks ook meer in de rekken en dat is gunstig want de lokale fashionisto’s met een zwak voor circulaire fashion verdienen meer aanbod. De winkel – tof pandje – krijgt een fris nieuw uiterlijk en gaat over een aantal dagen openen. PS: bruin is het nieuwe zwart.

Oogst Groningen

Foto: Oogst Groningen/Facebook