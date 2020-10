Nieuw jeugdboek van Hieke van der Werff uit Groningen

GRONINGEN – Net voor de Kinderboekenweek verscheen er een geweldig jeugdboek van auteur Hieke van der Werff uit Groningen: Tienerruil.

Lynn wil héél graag een zusje en stelt daarom voor om met een klasgenoot van huis en leven te ‘wisselen’. Ze ruilt voor vier weken met Dylan, die tot vorig jaar in Argentinië woonde. Zijn vader is daar nog steeds, maar Dylan woont nu samen met zijn moeder en twee zusjes in een bovenhuis. Het staat niet ver van Lynns huis, dat veel luxer is. Dan ontdekt Lynn onder Dylans bed een mysterieuze koffer waarop NIET OPENEN staat. En niet lang daarna vertelt Dylan aan Lynn dat haar broer ineens hele vreemde dingen doet. Wat zou er aan de hand zijn?

Foto: De Vier Windstreken