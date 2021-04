NIEUW – open inschrijving voor Ervaarcircuit Niet-Zichtbare Beperkingen

In dit circuit ervaar je zelf hoe het is om een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel te hebben. En krijg jij inzichten, begrip en praktische handvatten om om te gaan en te communiceren met mensen met een NZB.

Dit Ervaarcircuit is op woensdag 19 mei, van 9.00 uur tot 12.00 uur en wordt online gegeven.

Na afloop weet je wat een NZB is en welke beperkingen mensen met NZB in meer of mindere mate kunnen hebben. Ook begrijp je waardoor problemen kunnen ontstaan in de communicatie, sociale interactie, prikkelverwerking en flexibiliteit in denken en gedrag bij mensen met een NZB. Je weet waar je rekening mee kunt houden in de omgang met mensen met een NZB én je hebt tips voor een goede communicatie met mensen met een NZB en kun je dit toepassen.

