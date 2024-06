De vijfde maand van het jaar is nu ook weer voorbij. Het was een maand met zon, maar ook de nodige plensbuien. En ook met lekker veel feestdagen en al wat festivals. We hebben ons zeker niet verveeld in mei. Ook wat betreft de releases van Groningse bodem niet. Het was een bloeiende maand, maar was het dan ook een boeiende maand? We hebben de releases weer op onze eigen wijze onder elkaar gezet en geven onze ongefilterde mening.

Tekst: Alex van der Meer

Foto: 3voor12 Groningen