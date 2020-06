Nieuwbouwproject zorgt voor 136 nieuwe appartementen in Groningen

GRONINGEN – Op donderdag 25 juni zijn de handtekeningen gezet onder het bouwcontract voor 136 appartementen in de stad Groningen.

Namens Lefier tekende Pieter Witzenburg en Biense Dijkstra tekende voor Bouwgroep Dijkstra Draisma. Met de ondertekening is het startsein gegeven voor de bouw van een opvallend en energiezuinig appartementencomplex op de hoek van de Antillenstraat en de Korreweg. De 136 appartementen zijn een zeer welkome uitbreiding op de woningmarkt in Groningen. En dankzij het kenmerkende ontwerp van het gebouw, krijgt de stad er een imposante blikvanger bij.

Biense Dijkstra: “Het betreft hier een Design & Build project. Dat betekent dat Bouwgroep Dijkstra Draisma verantwoordelijk is voor het ontwerpen én het bouwen van het complex. Het ontwerp is in samenwerking met KAW architecten gemaakt.”

Opvallend en kenmerkend ontwerp

Het ontwerp van het project is opvallend en kenmerkend. Het is van ver zichtbaar bij binnenkomst van de stad vanuit de Noordzijde. Het complex krijgt verschillende hoogtes: er is één hoogbouw deel van twaalf verdiepingen en een laagbouw gedeelte van vier verdiepingen. Het dynamische uiterlijk sluit zo goed aan op de lagere gebouwen van de nieuwbouw aan de overkant aan de Antillenstraat.

Vanuit de woonkamer hebben bewoners uitzicht over het Van Starkenborghkanaal en woonwijken. Voor de woningen hangen rondom balkons en dit maakt het ontwerp compleet.

Comfortabel en veilig wonen

Pieter Witzenburg: “De uitbreiding aan de Antillenstraat is dit jaar het grootste nieuwbouwproject van Lefier. We zijn heel blij dat we nu van start kunnen met de bouw van dit prachtige nieuwe complex van formaat. De 136 appartementen bieden straks een comfortabel en duurzaam thuis voor onze huurders.”

De woningen zijn goed geïsoleerd en gasloos. Ze worden verwarmd door warmtepompen en een warmte-terug-win systeem. Om energie op te wekken worden er zonnepanelen op het dak geplaatst. De appartementen zijn verschillend van oppervlakte. Er zijn twee- en driekamerappartementen variërend van 50 tot 90 vierkante meter. De ruime balkons en grote raamopeningen zorgen voor extra woonkwaliteit.

Ondertekening in Dokkum

Op uitnodiging van Dijkstra Draisma kwam Lefier naar Dokkum voor de contractondertekening. Op een geschikte locatie om afstand te houden is een feestelijk tintje gegeven aan het heugelijke feit dat de bouw binnenkort van start gaat.

Foto: Liefier/Bouwgroep Dijkstra Draisma