Nieuwe adviesroute voor (brom)fietsers Gerrit Krolbrug

Fietsers vanuit Beijum en De Hunze worden geadviseerd via de Van Eesterenlaan, Berlageweg, Boterdiepbrug en Noordzeebrug te rijden. Voor fietsers vanuit de Korrewegwijk is de adviesroute via de Oosterhamriklaan, Noordzeebrug, Boterdiepbrug, Beijumerweg en Ulgersmaweg.