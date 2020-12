Nieuwe busdienstregeling per 3 januari 2021

Van bijna alle lijnen wijzigen de vertrektijden. Daarnaast wijzigen er ook veel routes. In Groningen Stad en Emmen vinden de grootste verbeteringen plaats. Met nieuwe lijnen reis je vaker en soms sneller tussen twee bestemmingen. Zo kan het zijn dat je vanaf 3 januari in een ander lijnnummer instapt, dan je gewend bent. Een overzicht van alle wijzigingen per lijn in de nieuwe dienstregeling zie je hier , op de website van Qbuzz.

Geen extra bussen tussen 3 en 18 januari

Om in te blijven spelen op de drukte in het OV, zet Qbuzz sommige ritten flexibel in. Vanwege de lockdown zijn de meeste scholen dicht, daarom rijden veel extra bussen niet tussen 3 en 18 januari, zoals Q-link 15 tussen Groningen Hoofdstation en Zernike. In de reisplanner van Qbuzz worden deze ritten aangegeven met een voetnoot: ‘Extra bus, kan vervallen in rustige periodes. Check qbuzz.nl voor de actuele dienstregeling‘.