Nieuwe data van POPgroningen Talent Award in Simplon en Vera bekend

De POPgroningen Talent Award biedt een podium en ondersteuning aan opkomende muzikale acts van eigen bodem. Vanwege het coronavirus konden de avonden in Simplon en Vera in maart en april niet doorgaan. Inmiddels zijn de nieuwe data bekend: 1 en 15 oktober doet de POPgroningen Talent Award Simplon aan en op 14 november is het eindfeest in Vera en wordt bekend wie zich de houder van de POPgroningen Talent Award mag noemen.

POPgroningen Talent Award in Simplon: line- up 8 en 15 oktober

Op donderdag 1 oktober staan de volgende acts op het podium in de Simplon:

Op donderdag 15 oktober staan onderstaande acts in de Simplon:

Eindfeest in Vera: op 14 november wordt POPgroningen Talent Award houder 2020 bekend

Tijdens beide avonden in Simplon worden door scouts twee acts geselecteerd die meegaan naar het eindfeest in Vera, op zaterdag 14 november. Hier wordt uiteindelijk bekend welke act zich de POPgroningen Talent Award houder van 2020 mag noemen.

Hoe zien de shows er tijdens corona uit?

Vanwege corona is het nu nog niet duidelijk hoeveel mensen aanwezig kunnen zijn bij de shows en dit hangt ook af van landelijke ontwikkelingen en besluiten. We gaan dit in de komende maanden samen met de Simplon, Vera en de deelnemende acts bekijken.

POPgroningen Talent Award: ontwikkeling van de acts en coaching staan centraal

Alhoewel er op het eind maar één act overblijft die nog extra wordt gecoacht, is er in elke stap van het traject aandacht voor talentontwikkeling en coaching. Voorafgaande aan de avonden in Simplon ontvingen de 40 deelnemende acts flitscolleges en coaching en speelden ze, verspreid over acht avonden, op verschillende plekken in de provincie. Scouts hebben de acts elke avond afzonderlijk voorzien van feedback en per avond één act

geselecteerd die is doorgegaan naar Simplon.

De act die uiteindelijk in Vera wordt uitgeroepen als POPgroningen Talent Award houder speelt uiteindelijk op festivals zoals Grunnsonic en Bevrijdingsfestival Groningen. Daarbij ontvangt de act een mogelijke deelname aan de halve finale van de Grote Prijs van Nederland, verschillende consults met professionals en gratis toegang tot

een aantal Skills & Knowledge Sessions. Acts die de award eerder mee naar huis namen waren Boyz in the woods (2017), Cirrus Minor (2018) en Cashmyra (2019).

Beeld: Cashmyra in Simplon door Jan Lenting (2019).

Foto: POPgroningen