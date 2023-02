Nieuwe eigenaren voor Buckshot Café en Grand Café Groningen

GRONINGEN – 1 februari 2023. Dat is de dag dat Emile Bakels (28), Anton van Sprundel (33) en Gerben Elzinga (26) de sleutels overhandigd kregen van Buckshot Café en het naastgelegen Grand Café Groningen aan het Groningse Zuiderdiep. De jonge Groningse ondernemers nemen beide zaken over en willen de horecabedrijven naar een hoger plan tillen: ‘Met z’n drieën moet het lukken!’

Het eerste zaadje werd ruim twee jaar geleden onbewust geplant toen Emile en Gerben samen evenementenbureau Northern Sky Events oprichtten. Met onder andere een benefietquiz voor de Groningse horeca en tweewekelijkse pubquizzen in Buckshot Café werd het evenementenbedrijf steeds bekender en begon het steeds beter te lopen. Van grote inkomsten was echter nog geen sprake, en daarom werd eind 2021 besloten dat een eigen horecazaak hier verandering in moest brengen.

Drie-eenheid

Die kans bood zich aan. Emile, die al sinds 2016 bij Buckshot Café werkzaam is en vanaf 2020 in de rol als bedrijfsleider, kreeg van de huidige eigenaren het aanbod om de zaak over te nemen. Hij zal met zijn ervaring vooral het café gaan leiden. Anton, die jaren in restaurants heeft gewerkt zal zich voornamelijk op Grand Café Groningen richten en Gerben zal hoofdzakelijk de evenementen op zich nemen. Zo heeft ieder een duidelijke functie binnen het bedrijf, en met deze drie-eenheid denken ze meer te kunnen bieden dan het gemiddelde horecabedrijf.

Veranderingen

Waar de ondernemers duidelijk voor een frisse wind willen zorgen, om deze horecabedrijven nog jarenlang in het Groningse centrum actief te zien, zullen er in de basis toch geen grote veranderingen plaatsvinden. Behouden wat goed loopt en verbeteren en vergemakkelijken waar mogelijk, is het idee. Een groot deel daarvan zal achter de schermen plaatsvinden met wat modernisering op gebied van technologie, maar ook aan de voorkant zullen gasten merken dat bepaalde processen verbeterd gaan worden met bijvoorbeeld handhelds. Op 4 februari zal er een groot openingsfeest plaatsvinden waar iedereen die wil is uitgenodigd om een borrel te komen halen, waarbij de ondernemers zelf voor de hapjes zorgen. ‘Wij zijn er klaar voor!’

