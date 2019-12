Nieuwe Groninger sport: ladder op de scooter vervoeren

GRONINGEN – Het lijkt een nieuwe sport te worden: een ladder vervoeren op de scooter. Gaat er dan toch iets boven Groningen?

In korte tijd verschenen er meerdere foto’s en video’s op internet van een man die een ladder verticaal op een scooter vervoert. Het levensgevaarlijke tafereel is op meerdere plekken in de provincie Groningen gespot. “Rijd die gozer met de ladder op de scooter door de hele provincie Groningen of zo? Ik zie de scooter gozert voorbijkomen op de verschillende sociale media vanuit de provincie Groningen”, aldus een reaguurder op Dumpert.nl.

Video

Foto: Dumpert.nl