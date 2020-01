Nieuwe H&M met café opent aan Herestraat in Groningen!

GRONINGEN – Spannende retailontwikkelingen in de Herestraat: het nieuwe winkelconcept van H&M – inclusief café – komt eraan!

En dat duurt niet heel erg lang meer: Koningsdag zoemt rond als openingsdatum. De nieuwe H&M-formule gaat een monumentaal pand betrekken, waar al maanden geklust wordt: De Faun. Betekent wel dat er twee H&M-vestigingen verdwijnen: de winkel aan de Vismarkt is al gesloten (wordt Nelson), de andere vrouwenwinkel aan de Grote Markt volgt.

Goed nieuws voor de mannen: de menswearshop aan de Grote Markt blijft en ook in de nieuwe H&M grande store komen mannencollecties. Leukste: een H&M horeca-ding, een café mogelijk zoals in Berlijn. Maar het zou ook It’s Pleat, een onderdeel van de Zweedse keten, kunnen zijn met momenteel drie vestigingen in Zweden (zoals in Uppsala, net als Groningen een kleinere stad) en het VK.

Hopelijk en dat valt te verwachten heeft de vestiging van deze nieuwe H&M z’n uitstraling op de rest van de straat, met her en der nog best wat leegstand (zoals Men at Work) en mogelijk nieuwe vertrekkers (DIDI). Then again: Project Nörrebro gaat bijna open. Veel High Street Reuring dus!

Oogst Groningen

Dit bericht is afkomstig van Oogst Groningen, een inspirerend blog over Groningen. De afgelopen jaren bracht Groningen een stroom aan nieuwe plekken – cafés, restaurants en winkels – gevuld met mensen uit alle windstreken. Zaken die het waard zijn verkend te worden. Daarover schrijft Oogst.

Foto: Oogst Groningen/Facebook