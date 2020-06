Nieuwe koers en identiteit voor DeHaan Advocaten en Notarissen

GRONINGEN – DeHaan Advocaten en Notarissen presenteert een nieuwe koers en identiteit.

Al veertig jaar is DeHaan Advocaten en Notarissen een begrip in Noord-Nederland. Vorig jaar nam de oprichter van het kantoor afscheid. Onder leiding van de nieuwe Raad van Bestuur (bestaande uit Ali Ben Daoued, Mark Jonker Roelants en Serge Evers) is een strategische koers ontwikkeld, gebaseerd op een trots verleden, maar vooral ook gericht op toekomstige marktontwikkelingen.

In de strategie staan customer intimacy en een sectorale aanpak centraal. Serge Evers, directeur DeHaan: “Actuele en relevante kennis van sectoren waarin onze cliënten opereren zijn cruciaal voor de kwaliteit van onze dienstverlening. De sectorstrategie heeft geleid tot een wijziging in onze organisatiestructuur. Als je iets aan de voorkant belooft, dan moet je het ook aan de achterkant goed geregeld hebben.”

Onderscheidende positionering

DeHaan streeft naar een leidende positie in de zakelijke markt. Zij ondersteunt bedrijven en instellingen met hoogwaardig juridisch advies. DeHaan onderscheidt zich van andere kantoren door een hoge mate van betrokkenheid bij en aandacht voor cliënten en een proactieve houding.

Serge Evers: “Excellente juridische dienstverlening is een voorwaarde voor een advocaten- en notariskantoor, maar biedt nauwelijks onderscheidend vermogen. Het verschil zit naar onze opvatting niet in het ‘wat’ maar in het ‘hoe’. DeHaan gaat voor cliënten door het vuur. Dat zit in ons DNA. Deze waarde willen we behouden en verder uitbouwen.”

Thema ‘Aandacht Verbindt’

Aandacht Verbindt benadrukt de positionering van DeHaan en maakt de focus op klantbeleving zichtbaar en voelbaar. Serge Evers: “Het thema symboliseert ons geloof dat échte aandacht het verschil maakt en leidt tot verdieping en verbreding van de relatie met onze opdrachtgevers.” De nieuwe strategie en positionering zijn vertaald in een nieuwe corporate communicatiestijl.

Over DeHaan

DeHaan heeft 130 medewerkers en werkt vanuit drie hoofdvestigingen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle. De sectorstrategie onderkent zes specifieke sectoren: afval, milieu en energie, agri, bouw- en vastgoed, handel, transport en logistiek, maakindustrie, onderwijs en zorg. Daarnaast biedt DeHaan ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht, ICT-recht, personen- en familierecht, massaclaims, bestuursrecht en letselschade.

Foto: DeHaan