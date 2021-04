Nieuwe leden maken kennis met SP

Afgelopen donderdag maakten 8 nieuwe leden kennis met de SP-afdeling Groningen op een digitale nieuwe ledenavond. Tijdens een uitgebreide kennismakingsronde konden deelnemers vertellen over hun redenen om zich bij de SP aan te sluiten.

Veel nieuwe leden vinden de SP uniek, omdat de partij weet wat er speelt en daar ook echt wat mee doet. De acties rondom de toeslagenaffaire en de gaswinning werden genoemd als inspirerende voorbeelden hoe de SP onrecht aanvecht.

De avond stond verder in het teken van de werkwijze van de SP, als middel in handen van mensen om hun situatie te verbeteren door acties op te zetten. Dat viel in goede aarde bij een van de nieuwe leden, die lid werd na acties voor onderhoud van de woningen in Vinkhuizen.

Met een pubquiz over de afdeling en belangrijke thema’s voor de SP werd de avond gezellig afgesloten.

Ben je ook lid en wil je ook graag bijdragen aan de afdeling?

Laat dat weten via groningen@sp.nl. Nog geen lid? Lid worden kan hier!

Foto: SP Groningen