Nieuwe oprit bij Kieler Bocht (Eemspoort) vanaf zaterdag open

Nieuwe afrit

Nu de nieuwe oprit in gebruik wordt genomen, kan Combinatie Herepoort op de plek van de oude oprit een nieuwe afrit aanleggen. Deze afrit is bedoeld voor verkeer vanaf het Julianaplein. Verkeer dat deze nieuwe afrit neemt, komt uit op bedrijventerrein Eemspoort (aan de zuidkant van de ringweg), en kan via een onderdoorgang ook makkelijk naar Driebond (aan de noordkant van de ringweg).

Nu hebben Eemspoort en Driebond nog geen eigen afrit van de zuidelijke ringweg. Verkeer vanaf het Julianaplein kan de bedrijventerreinen alleen bereiken via een ingewikkelde en tijdrovende route via de lage bruggen over het Winschoterdiep. De nieuwe afrit is een enorme impuls voor de bedrijventerreinen. De planning is dat de nieuwe afrit later dit jaar in gebruik kan worden genomen.