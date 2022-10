Nieuwe pakketwand geplaatst bij Hoendiep in Groningen

GRONINGEN – Aan de achterzijde van het gezondheidscentrum Hoendiep is een nieuwe pakketwand geplaatst.

De pakketwand staat aan de Hoendiep 1 in Groningen. De pakketwand is 24/7 geopend, dit maakt het voor bezoekers en omwonenden mogelijk om pakketten af te halen, te verzenden of te retourneren wanneer het hen uitkomt.

Efficiëntere bezorgmethodes

Het aantal online bestellingen van pakketten in de laatste jaren is sterk toegenomen. Dit vraagt om efficiëntere bezorgmethodes. Een van de oplossingen is het gebruik van pakketwanden. Met de onbemande pakketwand van De Buren kun je op elk moment van de dag gemakkelijk en snel je pakket afhalen, verzenden of retourneren. Zonder tussenkomst van personeel.

Gezondheidscentrum Hoendiep

Het gezondheidscentrum Hoendiep is een verzamelplek voor reguliere zorg als huisartsen, tandartsen en een apotheek. De pakketwand is een mooie extra service voor omwonende en bezoekers van het gezondheidscentrum. De pakketwand bevindt zich aan de achterzijde van het gezondheidscentrum Hoendiep.

Foto: De Buren