Nieuwe politieke partij tegen 2G in Groningen; help mee!

GRONINGEN – Een nieuwe politieke partij wil de verplichte coronapas in Groningen tegengaan. Maar om deel te mogen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft initiatiefnemer Teunis Dokter (31) jouw hulp nodig.

Steeds meer omliggende landen kiezen ervoor om een 2G-beleid in te voeren. Dat houdt in dat je alleen nog toegang krijgt tot het normale leven als je via een QR-code kan aantonen dat je gevaccineerd bent of recent een coronabesmetting hebt gehad. Deze maatregel tast onze mensenrechten aan, zoals onze vrijheid en privacy. Mede daarom wil Teunis Dokter een politieke partij oprichten om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Help mee en onderteken de verklaring

Deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen is echter niet vanzelfsprekend. Er zijn extra regels voor kandidaten die voor het eerst meedoen. Zo moet Teunis vóór 31 januari in totaal 30 ondersteuningsverklaringen hebben ingediend van kiesgerechtigde Stadjers. Dus vind jij 2G ook géén goed idee, woon je in de gemeente Groningen en ben je 18 jaar of ouder? Maak dan een afspraak om samen met Teunis de verklaring in te leveren op het gemeentehuis via teunisdokter.com/osv.

Foto: Teunis Dokter