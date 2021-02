Nieuwe Releases #1

Een terugkomende rubriek in onze maandelijkse nieuwsbrief zijn de nieuwe releases van lokale artiesten. Vanaf nu ook een vast artikel op de website waarbij we elke maand de laatste releases voor je verzamelen. Dus lees snel verder en check de verse releases uit Groningen en omgeving!

Nieuwe Releases januari



Natuurlijk houden we de Groninger popcultuur goed in de gaten, maar het kan gebeuren dat we een release niet zien. Mis je iets in deze lijst? Of heb/ken jij een release (single, album etc.) die we echt niet mogen missen? Mail het naar sanne@popgroningen.nl. Dan nemen we het mee in de eerst volgende editie van Nieuwe Releases, de nieuwe releases playlist en onze maandelijkse nieuwsbrief.