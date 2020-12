Nieuwe Releases #12

Een terugkomende rubriek in onze maandelijkse nieuwsbrief zijn de nieuwe releases van lokale artiesten. Vanaf nu ook een vast artikel op de website waarbij we elke maand de laatste releases voor je verzamelen. Dus lees snel verder en check de verse releases uit Groningen en omgeving!

Nieuwe Releases november



Natuurlijk houden we de Groninger popcultuur goed in de gaten, maar het kan gebeuren dat we een release niet zien. Mis je iets in deze lijst? Of heb/ken jij een release (single, album etc.) die we echt niet mogen missen? Geef het door als nieuwsbericht op de website of mail het naar wilkje@popgroningen.nl. Dan nemen we het mee in de eerst volgende editie van Nieuwe Releases, de nieuwe releases playlist en onze maandelijkse nieuwsbrief.

Farer – Monad (Live at Vera) [Full show]

Farer – Phanes (Video)

Jadi D – On a Move (Video)

Calidus – Meet My Expectations (Live Video)

Zwaagman en De Vos – Mezelf weer Achterna ft. Douwe (Video)

The Scorpion Trail – Heartbreak Lemonade (Video)

Gift Unsteady & Eigen Risico – Pay Day (Video)

Mountain Man – Chameleon Dreams (Video)

Cirrus Minor – GEM (Live Video)

Farer – Monad (Album)

Zwaagman en de Vos – Zwaagman en de Vos (Album)

Inge van Calkar – Full Color (Album)

Isis&theWolf – Toch Treurig (EP)

Jonathan Rhodes – Seven

Meadowlake – Under the Sea

Them Dirty Dimes – Jake-Walk Shuffle

Muze. – Liefdesliedje (Voor de Droom)

Fred Goverde – Bijna Weer Verliefd

Karst – How do you do it

De Nachtwinkel – Geachte Reizigers

Chess – Freak of a Geek

Yuf Willie – Space (Ben Ik Er Geweest?)

De Kat – When the Sun Explodes

Foto: POPgroningen