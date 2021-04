Nieuwe Releases #3

Een terugkomende rubriek in onze maandelijkse nieuwsbrief zijn de nieuwe releases van lokale artiesten. Vanaf nu ook een vast artikel op de website waarbij we elke maand de laatste releases voor je verzamelen. Dus lees snel verder en check de verse releases uit Groningen en omgeving!

Nieuwe Releases maart



Natuurlijk houden we de Groninger popcultuur goed in de gaten, maar het kan gebeuren dat we een release niet zien. Mis je iets in deze lijst? Of heb/ken jij een release (single, album etc.) die we echt niet mogen missen? Mail het naar sanne@popgroningen.nl. Dan nemen we het mee in de eerst volgende editie van Nieuwe Releases, de nieuwe releases playlist en onze maandelijkse nieuwsbrief.

The Vices – Looking For Faces (album)

Fred Goverde – Drie Kwartier

Them Dirty Dimes – In Gold We Trust (album)

Steeby – Proloog: Nathan Rutjes

Rick Frans – Urban Camping

Swinder – Ik Zai Pekel Nooit Weer

Wat Aans! – De Inslag

Them Dirty Dimes – Keep Diggin’ (video)

Jooz – Balans

Bert Hadders – Denk Dastoe Geliek Hest

Wanton – Wanneer Komt De Tijd Terug

Jadi D – 5:55

The Sign Of Leo – Stranger Within

Mevia Fatale – Waardetransport (album)

Inge van Calkar – Noorderlicht (video)

Them Dirty Dimes – Northern Gals

City Of Life – When The Lights

The Samuels – Permafrost

Colds – Run

Foto: POPgroningen