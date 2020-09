Nieuwe Releases #9

Een terugkomende rubriek in onze maandelijkse nieuwsbrief zijn de nieuwe releases van lokale artiesten. Vanaf nu ook een vast artikel op de website waarbij we elke maand de laatste releases voor je verzamelen. Gedurende de zomermaanden kwam er heel wat nieuwe muziek uit in Groningen!

Nieuwe Releases juli/augustus

Natuurlijk houden we de Groninger popcultuur goed in de gaten, maar soms missen we toch iets. Mis jij iets in deze lijst? Of heb/ken jij een release (single, album etc.) die we niet mogen missen, mét eventueel een leuk bericht? Geef het door als nieuwsbericht op de website of mail het naar jacky@popgroningen.nl. Dan nemen we het mee in de eerst volgende editie van Nieuwe Releases, de nieuwe releases playlist en onze maandelijkse nieuwsbrief.

Perfect Storm – No Air

DOR – Goede Moed

De Kees, Lucski & Emotional Oliver – Ding Dong

Carla Stella – Prisoners

Carla Stella – Fairytales

Laila Foncé – Fade

Kayleigh Beard – Ocean’s Pulse

Steernvanger – Mooie Dag

Vikings In Tibet – The Art Of Staying Half Awake (Album)

De Nachtwinkel – De Tirade Van De Nachtclub

Cashmyra – Hemelsblauw

Inge Van Calkar – The Ocean Never Ends

Calidus – Meet My Expectations (EP)

dort. – Unspoken Words

Seafire – Earth

The Sign Of Leo – Walking On Water

All Are To Return – All Are To Return (EP)

McScallywag – Oh Dirty Water (Video)

Jonathan Rhodes – Time & Money

Foto: POPgroningen