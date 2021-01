Nieuwe voltijd bacheloropleiding ergotherapie bij Hanze

GRONINGEN – De Hanzehogeschool Groningen is trots om te vermelden dat de opleiding Ergotherapie het accreditatietraject met succes heeft afgerond. Gisteren heeft de opleiding een akkoord van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) ontvangen. In september 2021 start de bacheloropleiding Ergotherapie bij de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen.

Tekort aan ergotherapeuten

Landelijk en regionaal bestaat op dit moment een groot tekort aan ergotherapeuten. De vraag naar ergotherapeuten blijft toenemen met de huidige ontwikkelingen in de zorg, zoals dubbele vergrijzing, preventie, het verplaatsen van de zorg naar de mensen thuis en het vervangen van bestaande zorg door andere vormen van zorg, zoals eHealth. De nieuwe opleiding draagt niet alleen bij aan het terugdringen van het dreigende landelijke tekort aan ergotherapeuten, maar ook aan de maatschappelijke en regionale belangen van Noord-Nederland. In Noord-Nederland spelen namelijk specifieke problemen, zoals krimp en grotere afstanden tussen woningen en zorgvoorzieningen. De regio vraagt om ondernemende, kritische professionals die nieuwe kansen zien en benutten.

Ergotherapie in Groningen

De opleiding Ergotherapie is tot stand gekomen in samenwerking met de andere bacheloropleidingen Ergotherapie in Nederland en het regionale werkveld. De opleiding is onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies en past goed in het profiel van de Hanzehogeschool Groningen, met Healthy Ageing als belangrijk speerpunt. De Hanzehogeschool geeft, in nauwe samenwerking met het werkveld, eigen accenten aan de opleiding. Hierbij zijn zorgtechnologie, interprofessionele samenwerking, ondernemerschap, preventie en het werken in de dagelijkse beroepspraktijk belangrijke thema’s. Meer informatie www.hanze.nl/ergotherapie.

Ergotherapie

Een ergotherapeut coacht en begeleidt personen om betekenisvolle dagelijkse activiteiten (weer) mogelijk te maken in de school, op het werk of thuis. Hoe bijzonder het dagelijks handelen is, daar kom je achter als het uitvoeren ervan niet (meer) lukt. Dit kan zijn: op de fiets naar de sportclub, meepraten in de koffiepauze op je werk of een boterham smeren voor je kinderen. Naast het werken met personen werkt de ergotherapeut ook met groepen (bijvoorbeeld valpreventie aan ouderen) en participeert de ergotherapeut in sociale wijkprojecten (bijvoorbeeld gecombineerde leefstijlinterventies).

Foto: Hanzehogeschool Groningen