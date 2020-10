NL-Alert steeds vaker ingezet in Groningen

NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. Zo zijn vorig jaar in heel Nederland 174 NL-Alerts uitgezonden. In 2013 waren dit er nog 33. Dit is een goede ontwikkeling: ook Groningers worden bij steeds meer noodsituaties op hun mobiel gewaarschuwd en geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer.



In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Ruim 8 op de 10 mensen waarderen dat NL-Alert wordt ingezet bij een noodsituatie, blijkt uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid. Mensen uit het onderzoek geven bijvoorbeeld aan dat ze meteen willen weten wanneer er in de buurt een brand is uitgebroken, waarbij giftige stoffen vrijkomen. Ze vinden het prettig om te weten wat ze moeten doen in zo’n situatie. In een NL-Alert lees je bij zo’n brand direct dat je de deuren en ramen moet sluiten en de ventilatie moet uitzetten.

NL-Alert op mobiel

Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Hiervoor hoef je niets te doen. Mobiele telefoons zijn tegenwoordig standaard ingesteld om NL-Alerts te ontvangen. Zodra je een NL-Alert ontvangt, laat je mobiel een hard en doordringend alarmgeluid horen. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht en kom in actie. De helft van de mensen informeert na een NL-Alert ook anderen, zoals familieleden, buren en vrienden. Zo weten ook de mensen om hen heen wat er aan de hand is en wat zij moeten doen.

Noodsituaties

In december 2012 is NL-Alert voor het eerst ingezet bij een brand. Sindsdien zijn er al 899 NL-Alerts uitgezonden bij ongeveer 450 incidenten. Het alarmmiddel wordt bij verschillende noodsituaties ingezet. Zo zijn in de zomer strandgasten met een NL-Alert gewaarschuwd voor de gevaarlijke stromingen in zee. In maart dit jaar is een NL-Alert verzonden om mensen te wijzen op de belangrijkste instructies om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

EU-subsidie

Op 5 oktober start de publiekscampagne ‘Wees alert bij een NL-Alert’ die te zien is op tv, in tijdschriften en online. De campagne moedigt mensen aan meteen in actie te komen als zij een NL-Alert zien. De publiekscampagne ‘Wees alert bij een NL-Alert’ is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie in het kader van ‘Balancing Security and Mobility’.

Foto: NL-Alert/HvdM