Noordzijde Julianaplein vanaf 15 oktober definitief dicht

Verkeer vanuit het centrum

Verkeer vanuit het centrum van Groningen kan nu nog via het Emmaviaduct richting het Julianaplein rijden. Daar kan het verkeer rechtsaf richting Drachten/Hoogkerk en linksaf richting Hoogezand. Vanaf 15 oktober is dat niet meer mogelijk. Verkeer richting Drachten/Hoogkerk kan dan via de westelijke ringweg of via de oprit vanaf de Hereweg rijden. Verkeer richting Hoogezand heeft de Europaweg als alternatief.

Verkeer vanuit het centrum richting Assen kan nog gewoon via de Brailleweg naar de A28 rijden.