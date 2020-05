Normale zorg stap voor stap opgestart

Aangepaste wachtkamers, dubbele screening en gewijzigde ingangen. Zomaar wat voorbeelden van wat het Martini Ziekenhuis doet om de normale zorg weer op te starten. Martin de Vink is clustermanager en is nauw betrokken bij deze opschaling. ‘Dat doen we stap voor stap, veilig en heel zorgvuldig. Zo voorkomen we dat het coronavirus weer opleeft.’

‘We zitten nu in fase 1. Behalve de medisch noodzakelijke hulp en acute zorg, die nooit gestopt is, gaat nu een deel van de poliklinieken weer langzaamaan open. Uiteraard met strikte regels en aanpassingen om het verspreidingsrisico zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben we het aantal stoelen in wachtkamers aangepast, waardoor de anderhalvemeter zo veel mogelijk wordt gegarandeerd.’ Voor de afdelingen in de carré is ingang West voor de patienten weer opengesteld en net als bij de Hoofdingang worden de patienten gescreend. Vanzelfsprekend is er daarnaast veel aandacht voor het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen door onze medewerkers. De communicatie naar onze patiënten is aangepast en uitgebreid. Zelfs met video’s.’

Veel denkwerk en afstemming

‘Hoe richt je nou efficiënt je wachtkamer en de spreekuren in? Wat is een goede veilige route? Hoe regel je de screening zo dat er geen mensen met klachten binnenkomen? En als die er toch zijn, hoe vang je die dan op? Dus zijn we eerst twee weken gaan proefdraaien. Mijn eerste indruk is dat we het goed hebben georganiseerd. Ik ben trots op allen die dit hebben gerealiseerd. Dat geeft vertrouwen. Al zijn er ongetwijfeld verbeterpunten. Maar ook al zijn we op de goede weg, het blijft spannend. Want meer bewegingen in ons ziekenhuis kan leiden tot een hoger risico. Daarom is die dubbele screening zo belangrijk: een paar dagen voor de afspraak telefonisch én op het moment dat patiënten binnenlopen. We willen dat mensen en medewerkers zich hier veilig voelen en veilig zijn. Dus vragen we patiënten zoveel mogelijk alleen te komen. Om zo weinig mogelijk mensen binnen te hebben.’

Spannend voor patiënten

‘Voor veel patiënten is nu het bezoek aan ons ziekenhuis spannend. Logisch. Ook daarom nemen we extra tijd om uit te leggen hoe veilig wij werken. Je legt uit dat wij geen zieke medewerkers aan het werk hebben en niet iedereen met persoonlijke beschermingsmiddelen rondloopt. Maar bij veel patiënten zit de angst er toch in. Dat blijft lastig. Wij doen er alles aan om het vertrouwen van patiënten te verdienen. Daarom is het zo belangrijk dat we voorkomen dat het virus opleeft. Dus schalen we stapje voor stapje op. Ik hoop dat iedereen ons de tijd gunt dit zorgvuldig te doen. Ook wij willen het liefst morgen al vol in bedrijf zijn. Maar dat kan gewoon niet. Het gaat er nu om dat we samen verantwoord stappen zetten. Stapjes…’