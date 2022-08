Omgekeerde vlaggen sieren Bedumerweg in Groningen

GRONINGEN – Aan de Bedumerweg in de stad Groningen hangen sinds kort meerdere omgekeerde Nederlandse vlaggen.

De vlaggen zijn vermoedelijk opgehangen door boeren of sympathisanten die aandacht willen vragen voor de overheidsplannen om de veehouderij in te perken. De omgekeerde vlag symboliseert een noodsituatie en werd vanaf de 16e eeuw gebruikt in de scheepvaart. Van oudsher zou het rood in de vlag het volk representeren, het wit de kerk en het blauw de elite. Met het omdraaien van de vlag wordt presumptief aangegeven dat de elite boven het volk staat en geen gehoor geeft aan de zorgen van de bevolking.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties