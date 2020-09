Omwonenden starten petitie voor behoud Driebondsbos

Er is een petitie gestart voor het behouden van het bos op het slibdepot tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg.

Het Driebondsbos is een unieke plek waar de natuur zich al 60 jaar autonoom ontwikkelt; het is een groene oase waar veel vogels, insecten en zoogdieren zich thuisvoelen. Landschappelijk gezien is dit een fraaie zone tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg.

Cadeautje van de natuur

Veel mensen fietsen, wandelen of rijden hier dagelijks langs en genieten hiervan. Vanuit ecologisch oogpunt biedt het bos een geweldige kans om te blijven monitoren. Als schakel tussen de groene verbindingszones van Kardinge, Slochterdiep en toekomstige groenstroken in is dit bos een cadeautje van de natuur.