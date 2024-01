Ondanks ongelukken blijft verkeerslicht Maagdenbrug uit

GRONINGEN – Ondanks verschillende ongelukken heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer vandaag besloten dat de verkeerslichten rondom de Maagdenbrug in Groningen vooralsnog uit blijven. Wel komen er stopborden, -strepen en drempels.

De verkeerssituatie rond de Maagdenbrug is de afgelopen tijd veranderd. De wegen rond de brug waren voorheen uitgerust met verkeerslichten, maar deze zijn in oktober van vorig jaar buiten gebruik gesteld om doorstroming van het verkeer te bevorderen. Tegelijkertijd werd de maximumsnelheid op de kruising verlaagd naar 30 kilometer per uur en is er op 12 december een snelheidsdisplay met smileys geplaatst. Desondanks zijn er sindsdien zeker 5 ongelukken gebeurd op de kruising.

‘Geen verband’

Volgens Broeksma is er echter geen verband vastgesteld tussen de ongelukken en het verdwijnen van de verkeerslichten. Ook laat de wethouder tegenover OOG TV weten dat de situatie sinds het uitschakelen van de verkeerslichten volgens hem niet perse ingewikkelder geworden is, maar een kwestie is van wennen. Laurent Dwarshuis (ChristenUnie) en Hans de Waard (SP) stellen daar vraagtekens bij. Laatstgenoemde wil de stoplichten weer aan. Maar dat is volgens de wethouder de laatste optie. De doorstroming is sinds het uitschakelen van de stoplichten namelijk sterk verbeterd. Daarom komen er binnenkort eerst stopborden, stopstrepen en drempels bij.

Video

Foto: Agnes Koning/NoordelijkFotobureau.nl