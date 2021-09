Onderdoorgang rotondes Laan Corpus den Hoorn een dag dicht

Omleidingen autoverkeer

Autoverkeer vanaf de Laan Corpus den Hoorn richting Drachten wordt omgeleid via de A28 en het Julianaplein (op bovenstaand kaartje de oranje route).

Autoverkeer vanaf de westelijke ringweg of het Julianaplein richting de Laan Corpus den Hoorn, bijvoorbeeld naar Martini Ziekenhuis, wordt omgeleid via de rotondes bij Hoogkerk. Dit verkeer rijdt dus door tot afrit 35 Hoogkerk, rijdt via de oprit de A7 weer op en slaat bij afrit 36 Groningen-West af naar de Laan Corpus den Hoorn (groene route).