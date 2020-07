Onderdoorgang Vondellaan Groningen afgesloten

De onderdoorgang Vondellaan blijft afgesloten, maar vanaf 17 augustus kan het verkeer vanaf de Vondellaan via een nieuwe doorgang invoegen op de afrit van de A28 richting centrum en hier onder de ringweg door. Vanaf 17 augustus wordt de onderdoorgang ook afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen dan via de Brailleweg lopen of fietsen. De Brailleweg is dan weer open en aangepast, fietsers kunnen daar dan in twee richtingen passeren. Ook kunnen fietsers dan weer gebruikmaken van de Papiermolentunnel.