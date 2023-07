Onderhoud aan oostelijke ringweg deze zomer

Van maandag 10 juli 06.00 uur tot vrijdag 14 juli 19.00 uur is het eerste deel van Ring Oost aan de beurt. Vanaf knooppunt Boterdiep tot aan Kardinge rijdt verkeer in beide richtingen over één rijstrook. De toerit vanaf de N361 naar Ring Oost is niet beschikbaar. Bovendien zijn de toe- en afritten Beijum-Noord (6) en Beijum-Zuid (5) aan de westkant (ter hoogte van De Hunze) dicht.