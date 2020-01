Ondernemers gezocht die Groningen socialer willen maken

GRONINGEN – De Sociale Groningse Ondernemers Challenge (SGOC) zoekt ondernemers die Groningen socialer willen maken.

Ondernemers kunnen hun ideeën insturen via sgoc.nl en maken daarbij kans op microfinanciering en advies en begeleiding door professionals. De challenge is dit jaar gericht op de volgende thema’s: Prettig samen wonen in de buurt, Positieve gezondheid en Het voorkomen van zorg. Er zijn al ruim 30 initiatieven aangemeld.

Foto: Mariska de Groot