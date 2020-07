Ondernemers lanceren Supplementen.nl: De plek voor onafhankelijke informatie over supplementen

Het kiezen van de juiste supplementen voor een goede gezondheid kan voor velen een lastige bezigheid zijn. Zeker in deze tijd wenden steeds meer mensen zich tot het aanschaffen van één of meerdere voedingssupplementen die hen kunnen voorzien in de behoefte aan het verbeteren van hun immuunsysteem.

De keuze is enorm wanneer het aankomt op supplementen. Daardoor zien veel consumenten door de spreekwoordelijke “bomen het bos niet meer”. Ondernemers Ray Sabee en David van Gaalen willen daar verandering in brengen. Zij zijn recentelijk gestart met de ontwikkeling van de website Supplementen.nl, waar onafhankelijke informatie omtrent voedingssupplementen aangeboden wordt.

Niet alleen richten zij hun peilen op het belang van de juiste supplementen kopen; ook wordt op deze website meer inzicht gegeven in andere factoren. Daarbij kun je denken aan tips over gezonde voeding, een goede nachtrust en andere gezondheidsgerelateerde zaken.

“Wij nemen een holistische benadering als uitgangspunt. Niet alleen supplementen zouden gebruikt moeten worden voor het verkrijgen van een betere gezondheid; voeding en slaap spelen daar eveneens een belangrijke rol bij. Met behulp van onze website willen wij mensen voorzien van eerlijke en betrouwbare informatie”, aldus David. Ray vult aan: “Dat doen wij door onze artikelen te baseren op wetenschappelijk onderzoek. Tevens gaan wij in gesprek met specialisten, zoals voedingsdeskundigen. Op die manier geven wij mensen handvatten hoe zij hun immuunsysteem op een verantwoorde wijze kunnen verbeteren.”

Enkele tips die de ondernemers meegeven, is dat het zaak is om te kiezen voor kwalitatief hoogwaardige supplementen zonder schadelijke toevoegingen. Idealiter kies je voor voedingssupplementen die enkel uit natuurlijke ingrediënten vervaardigd zijn. Daarnaast loont het om onafhankelijke reviewsites te raadplegen. Daar kun je immers veel gebruikerservaringen lezen over bepaalde voedingssupplementen en -fabrikanten.

Met oog op de toekomst hopen David en Ray middels hun website de supplementenbranche transparanter te maken voor de hedendaagse consument. Gezondheid is logischerwijs een groot goed; daarvoor is het noodzakelijk om consumenten bewuster te maken over hetgeen wel en niet goed voor hen is.

Foto: Supplementen.nl