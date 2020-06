Onderzoek Hanze: MKB overwegend positief over toekomst

GRONINGEN – Onderzoek van de Hanzehogeschool toont aan dat 72% van de mkb-bedrijven in Nederland overwegend positief zijn over de toekomst.

Zelfs in gebieden die sterk getroffen zijn door het coronavirus. Ruim 40% van de MKB’ers denkt wel in de toekomst een andere profilering te moeten kiezen, daarbij wordt in ongeveer gelijke mate gedacht aan meer duurzaam, regionaal, lokaal en/of online.

Onderzoek onder MKB

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op bedrijven in Nederland, uitgevoerd door Marklinq, het lectoraat marketing van de Hanzehogeschool Groningen. Een representatieve steekproef van ruim 1800 beslissers kreeg half mei een online enquête voorgelegd omtrent de omgang met de coronacrisis.

Vrees voortbestaan

Kijkend naar de economische impact die de coronacrisis zal hebben op het bedrijf is het opvallend dat 7,2 procent op termijn vreest voor het voortbestaan van het bedrijf en dat 2% zelfs denkt komend jaar failliet te gaan. Hoewel dat geen hoog percentage is, kunnen dat nog wel heel veel bedrijven zijn. Daarnaast verwacht 30% geen of weinig invloed of zelfs een omzetstijging. De sectoren cultuur, sport, recreatie, horeca en toerisme zijn het meest negatief over de impact die de coronacrisis op het bedrijf gaat hebben.

Coronacrisis als kans?

Van de ondervraagden ziet 50% geen voordelen aan de coronacrisis. De andere helft ziet voordelen bij de online ervaringen die worden opgedaan, de grotere collegialiteit en de betrokkenheid van klanten. Een groot deel van de respondenten verwacht dat online een grotere rol gaat innemen, zowel qua zoeken en vergelijken van producten of diensten als de aankoop. Ruim 40% van de mkb’ers denkt wel in de toekomst een andere profilering te moeten kiezen, daarbij wordt in ongeveer gelijke mate gedacht aan meer duurzaam, regionaal, lokaal en/of online.

Onvoorbereid

Ruim 41% is niet voorbereid op de nieuwe situatie. Dit betekent dat er nog niet is nagedacht over de manier waarop de werkzaamheden weer kunnen worden opgestart zodra dat mag. De sectoren zakelijke dienstverlening en cultuur, sport, recreatie, horeca en toerisme zijn het minst goed voorbereid. Al met al geven de respondenten aan dat er positief wordt gekeken naar de aankomende 12 maanden van de organisaties.

Versoepelingen

Karel Jan Alsem, lector marketing verklaart de redelijk positieve stemming mede uit het tijdstip van ondervragen: “Er waren voor het eerst versoepelingen ingegaan waardoor het perspectief een stuk beter werd dan enkele weken daarvoor. Bovendien verwacht 86% van de door ons ondervraagde MKB-ers dat er na een half jaar geen beperkingen meer zullen zijn, dat geeft ook een beter gevoel. Tegelijk is 28% wel degelijk negatief en als daar een deel van failliet gaat kan dat een hoop ellende geven.”

Onderzoeksrapport

Het onderzoek werd uitgevoerd door Marklinq, het lectoraat Marketing van het Marian van Os Center of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de Werkplaats Online Ondernemen Groningen (WOO). Het onderzoeksrapport is hier te lezen.

Foto: Hanzehogeschool Groningen